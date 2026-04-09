Wenn Oberligist FC Arminia Ludwighafen am Samstag (14 Uhr, Südweststadion) den Vierten TuS Koblenz erwartet, ist es auch die Feuertaufe für den neuen Trainer Ralf Gimmy.

Der 65-jährige Übungsleiter ist der vierte Arminia-Coach in dieser Saison, was belegt, dass einiges nicht optimal gelaufen ist. Auch die Heimbilanz, die den FCA nach nur zwei Siegen in zwölf Partien als zweitschwächstes Team vor eigenem Publikum ausweist, ist kein Fingerzeig auf eine mögliche Wende. Das gilt auch für den Blick auf das Hinspiel, in dem der FCA mit 0:5 die höchste Saisonniederlage quittierte. Vielleicht kann Gimmy die Blockade lösen und für neuen Schwung sorgen. „Die Mannschaft hat im Training Gas gegeben und soll dies am Samstag auf den Platz bringen“, fordert der Trainer, der noch in der Kennenlernphase ist und sich bei den Themen Aufstellung, System sowie Art des Fußballs, der gespielt werden soll, bedeckt hält.

Rückblende: Wenn Spiele verloren werden, ist die Lust der Akteure, sich der Presse gegenüber zu äußern, überschaubar. In der Regel wird schnellen Fußes die Kabine aufgesucht. Doch es gibt auch andere, die sich bereitwillig den Fragen des Journalisten stellen. Einer davon ist beim FC Arminia Yakup Polat. Der Hinweis auf seine doch sicherlich vorhandene Professionalität genügt, um den defensiven Mittelfeldspieler zum Reden zu bringen. Der Leistungsabfall nach der Pause des Spiels gegen Eisbachtal lässt auch den 30-jährigen Polat rätseln: „Zu Beginn haben wir früh attackiert und dem Gegner den Aufbau erschwert. Danach sah es so aus, als würden wir uns ausruhen. Vom Pressing war nichts mehr zu sehen.

Polat kritisch

Eine passable Halbzeit reiche nicht, schon gar nicht gegen Koblenz. „Dieser Einbruch in der zweiten Halbzeit am Samstag ist unerklärlich. Frappierend war, dass keinerlei Abstände mehr gestimmt haben und dass das Zweikampfverhalten unzureichend war“, sieht „Kuba“, wie er von allen genannt wird, die Fehler beim Team. Das 2:4 habe brutal weh getan. Jedenfalls müsse jeder jetzt alles für den Klassenverbleib tun, andere Dinge hintenanstellen. Gefordert sei die Mannschaft, Ausreden dürfe es keine mehr geben.

Polat, der polnische Wurzeln hat, ist in Ludwigshafen geboren und in Oggersheim aufgewachsen. „Beim FSV habe ich mit dem Fußball begonnen und als Zehnjähriger ein Probetraining beim FCK absolviert. Für einen Wechsel war es aber noch zu früh“, erklärt der Mittelfeldspieler. Vier Jahre später schloss er sich dem FCK an, für den er in der B-Junioren-Bundesliga spielte. Ziemlich überzeugend sogar, denn er bekam eine Berufung in die U16-Nationalmannschaft. „Gegen Dänemark habe ich unter Trainer Steffen Freund ein Länderspiel bestritten. Wir haben 5:0 gewonnen und mir ist sogar ein Tor gelungen“, erinnert sich Polat.

Bosch-Abiturient

Außer ihm trafen an diesem 23. Mai 2012 auch die späteren Nationalspieler Thilo Kehrer und Luca Waldschmidt. Dass man für eine große Karriere auch Glück braucht, zeigt das Beispiel Yakub Polat. Er zog sich später einen Mittelfußbruch zu, fiel monatelang aus und verließ den FCK. „Mein Juniorentrainer Guido Streichsbier war inzwischen Coach der A-Junioren von Astoria Walldorf, die Junioren-Bundesliga spielten, und hat mich zu sich geholt. Natürlich trauert man der Chance nach, Fußballprofi zu werden. Das war mein Traum“, bedauert der Mittelfeldspieler.

Die Prioritäten verschoben sich etwas. Er machte am Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen Abitur, bekam ein Stipendium in den USA und spricht längst perfekt Englisch. In Amerika spielte Polat, der beim FCA bis 2027 unter Vertrag steht, in einer Universitätsmannschaft und studierte Internationales Business. Er kehrte nach Deutschland zurück, beendete sein Studium und arbeitet inzwischen in Mannheim als Projektmanager bei einem Unternehmen, das sich mit erneuerbaren Energien befasst.