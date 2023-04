Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Notos Quartett bewies bei der Matinee am Sonntagabend im BASF-Gesellschaftshaus einmal mehr, warum es zu den gefragtesten Kammermusikensembles zählt. Mit dem 1. Klavierquartett von Brahms und Schuberts berühmtem „Forellenquintett“ präsentierte es mit Gast Wolfgang Günter am Kontrabass in mitreißend klangschöner Weise zwei kammermusikalische Meilensteine der Romantik.

Der Namenspatron „Notos“ stammt aus der griechischen Mythologie und bezeichnet den zuweilen warm und sanft, aber auch mal rau und stürmisch wehenden Südwind.