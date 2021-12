Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und bittet in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 24: Frau L. kam im Frühjahr zur Konfliktberatung zu Donum Vitae, da sie ungeplant schwanger war und an einen Abbruch dachte. Sie war alleinerziehend mit zwei Kindern und konnte sich nicht vorstellen, noch ein Baby zu bekommen. Im Gespräch wurden verschiedene Lösungswege thematisiert und eine Begleitung angeboten. Im Sommer meldete sich die junge Frau wieder – sie hatte sich für ihr Baby entschieden. Sie und die Kinder freuen sich auf den Familienzuwachs. Dringend sucht die 34-Jährige jetzt nach einer größeren Wohnung. Für den notwendigen Umzug wurde eine Hilfe in Aussicht gestellt, aus der „Aktion 72“ kann zusätzlich bei der Einrichtung des Kinderzimmers geholfen werden.

Fall 25: Das Haus Josef in Trägerschaft des Katholischen Jugendfördervereins für die Diözese Speyer erhält eine Zuwendung der „Aktion 72“. Mit dem Geld soll der neu gestaltete Spielplatz um eine Sand- und Matschanlage erweitert werden. Einen solchen Bereich haben sich die Kinder schon lange gewünscht. Gemeinsam mit ihnen wird das Projekt nun in Angriff genommen und umgesetzt, kündigt die Heimleitung an.

Fall 26: Dank einer Spende aus der „Aktion 72“ konnte Pro Familia einer jungen Familie dabei helfen, die Stromschulden zu begleichen. Der damals werdende Vater hat seine begonnene Ausbildung für einen besser bezahlten Aushilfsjob aufgegeben. Die Anforderungen überforderten ihn, er erkrankte an einer Depression. Das junge Paar entschloss sich deshalb für eine Elternzeit des Mannes. Nach Beendigung des Mutterschutzes hat die junge Mutter diverse Reinigungstätigkeiten angenommen, um für den Lebensunterhalt zu sorgen. Die enorme Anforderung durch Job, Kind und Haushalt führte bei der Mutter zu einem Burnout. Trotz der Notlage war es dem Paar psychisch nicht möglich, sich rechtzeitig um eine Lösung ihrer finanziellen Probleme zu kümmern. Mit der Übernahme der Stromschulden wurde die Familie entlastet.

Fall 27: Der Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz nutzt die Spende der „Aktion 72“, um die Situation im Betreuten Wohnen für Haftentlassene zu verbessern. So wurden 2021 zwei neue Herde für die Wohnungen angeschafft, da die alten nicht mehr funktionsfähig waren. Auch ein Kühlschrank musste ersetzt werden. Für die betreffenden Bewohner war es eine große Erleichterung, wieder vernünftig kochen zu können.

Fall 28: Frau S. ist pflegebedürftig und kann das Haus nicht mehr verlassen. Wegen Inkontinenz hat sie einen erhöhten Wäschebedarf. Da sie die Kleidung nach dem Waschen im Winter nicht draußen aufhängen kann, konnte sie sich mit einem Zuschuss des Betreuungsvereins Ludwigshafen aus der „Aktion 72“ einen elektrischen Wäschetrockner kaufen.

Spendenstand aktuell: 26.553,72 Euro.

