Ab dem 1. Mai bietet die BASF am Standort Ludwigshafen einen neuen dualen Ingenieursstudiengang mit der Fachrichtung Energietechnik an.

Die Inhalte des neuen Studiengangs umfassen nach Unternehmensangaben Grundlagen der Elektrotechnik, den Aufbau energietechnischer Systeme, Methoden für die Erzeugung und Übertragung elektrischer Energie sowie Know-how zur Digital-, Mess- und Regelungstechnik. Auch Basiswissen in Betriebswirtschaft und technisches Management sollen vermittelt werden. Bewerbungen für den Studienstart 2023 sind ab sofort möglich.

Über diesen spezifischen Studiengang hinaus können sich Jugendliche, die in diesem Jahr bei der BASF einsteigen wollen, ebenfalls bewerben, teilte der Konzern weiter mit. Vorm Ausbildungsstart am 1. September sind derzeit über 300 Plätze unbesetzt, unter anderem in den Bereichen Produktion, Elektro- und Metalltechnik, Naturwissenschaften, kaufmännische und IT-Ausbildung, im Bereich Gastronomie und Hotel sowie für das Programm „Start in den Beruf“.