Mit dem Unternehmen Bolt aus Estland bietet ein vierter Anbieter in Ludwigshafen E-Scooter zum Ausleihen an. Parallel startet die Firma auch mit Rollern in Mannheim und Heidelberg, wie sie am Freitag mitteilte. Zur Anzahl der Scooter pro Stadt machte das Unternehmen auch auf Nachfrage keine Angaben. Ein Sprecher sagte: „Die Flottengröße wird für jede Stadt stetig und flexibel an die aktuelle Nachfrage angepasst.“ Die Scooter seien ab sofort verfügbar.

Ausleih per App

Bolt habe vor dem Start eine Vereinbarung mit der Stadt unterschrieben, wie es auch die bisherigen Scooter-Anbieter in Ludwigshafen getan haben. In einer solchen Vereinbarung wird zum Beispiel festgeschrieben, auf welchen Flächen keine Scooter abgestellt werden dürfen. Grundsätzlich sei Bolt aber im gesamten Stadtgebiet vertreten, heißt es. Der Ausleih ist mit der „Bolt-App“ übers Smartphone möglich. Der Mobilitätsanbieter expandierte eigenen Angaben zufolge erst Mitte Mai nach Deutschland und ist inzwischen in 21 Städten vertreten.

Vierter Anbieter in LU

Im August 2019 ging Tier Mobility aus Berlin als Erstes mit einem E-Scooter-Verleih in Ludwigshafen an den Start. Es folgte Bird, ein kalifornisches Unternehmen. Im August 2020 folgte Lime, ebenfalls aus den USA.