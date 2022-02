Die Ludwigshafener Feuerwehr verfügt aktuell über 108 Fahrzeuge – und die müssen nicht nur gewartet, sondern auch mal ausgetauscht oder ergänzt werden. Unter den Augen von Feuerwehrchef Stefan Bruck hat der Hauptausschuss am Montagabend den Investitionsplan für die nächsten fünf Jahre gebilligt. Darin enthalten sind allein für dieses Jahr Neuanschaffungen für mehrere Millionen Euro: darunter ein Rettungsboot (100.000 Euro), das bei der DLRG Oggersheim stationiert wird, fünf Löschfahrzeuge (2,9 Millionen Euro), ein Gerätewagen (230.000 Euro), ein Rettungswagen (160.000 Euro), ein Krankentransportwagen (240.000 Euro) sowie ein Hubrettungsgerät (750.000 Euro). Bruck kündigte an, dass das Feuerwehrgerätehaus in Ruchheim sehr veraltet ist und nicht mehr den erforderlichen Ansprüchen entspricht. Eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau soll bis 2023 vorliegen. Eine energetische Sanierung sei bei der Wache 1 (Baujahr 1962) am Standort Kaiserwörthdamm nötig.