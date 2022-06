DHL knüpft das Packstationsnetz dichter und hat nach eigenen Angaben eine neue Packstation mit insgesamt 141 Fächern bei der Deutschen Bahn in der Ludwigshafener Prälat-Caire-Straße 20 in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.„Immer mehr neue Kunden nutzen die Packstation. Das zeigt uns, dass unsere vielen Millionen Packstationskunden diesen bequemen und flexiblen Service für das Versenden und Empfangen ihrer Pakete sehr schätzen. Und je mehr Packstationen fußläufig oder am Übergang zum ÖPNV zu erreichen sind, desto besser für die Nachhaltigkeit unserer Dienstleistung“, sagt in diesem Zusammenhang Tobias Meyer, Konzernvorstand Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Für den Sendungsempfang benötigten Neukunden die DHL-Paket-App, für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist den Verantwortlichen zufolge keine vorherige Registrierung erforderlich. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service sei im Netz unter www.dhl.de/packstation möglich.