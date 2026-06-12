Ein 41-jähriger Mann ist in Mannheim nackt durch die Innenstadt flaniert. Nach Angaben der Polizei hatte er am Donnerstag gegen 19.20 Uhr vor dem Rathaus im Quadrat E 5 seine Kleidung abgelegt und an der Straßenbahnhaltestelle zurückgelassen. Er ging dann durch die Fußgängerzone in Richtung Wasserturm, wo ihn eine Streife antraf. Beamte reichten ihm eine Decke, die der Mann ablehnte. Zwischenzeitlich meldeten sich mindestens neun Anrufer bei der Polizei und beschwerten sich über sein Auftreten in der Öffentlichkeit. Die Beamten brachten den Mann zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, wo er sich wieder anzog. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten ihn die Polizisten anschließend in eine nahegelegene Fachklinik. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen einer grob ungehörigen Handlung.