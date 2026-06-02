Er war DJ im Frankfurter „Dorian Gray“, arbeitete als Model und stand unter anderem mit Karl Dall vor der Kamera. Nun ist Bijan Blum im Alter von 71 Jahren verstorben.

Seit 1993 wohnte er in Mannheim. Bijan Blum war der DJ, der 1978 die allererste Platte im legendären Club am Frankfurter Flughafen auflegte. Er wurde fester Resident des „Gray“. Bei schrillen Nächten mit Promis wie Franz Beckenbauer, Nastassja Kinski oder Roger Moore gab er am Pult den Takt vor. 1954 geboren, wuchs der Sohn iranisch-deutscher Eltern in Köln auf. In den 80ern und 90ern erlebte er die House- und Techno-Welle hautnah. Im Mannheimer Tiffany erlebte er rauschende Partys und endlos lange Nächte. Obschon er heute nicht zum Who-is-Who zählt, prägte er die deutsche DJ-Szene und inspirierte zahlreiche Wegbegleiter, allen voran den zehn Jahre jüngeren Sven Väth, der Blum als einen seiner „Lehrmeister“ bezeichnet.