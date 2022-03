Das dritte Mannheimer Schlosskonzert, das im vergangenen Dezember coronabedingt abgesagt werden musste, wird am Samstag, 9. April, 19 Uhr, und Sonntag, 10. April, 18 Uhr, im Rittersaal nachgeholt. Unter dem Motto „Brillanz“ erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Werken für Streichorchester und Solotrompete.

Gleich drei Konzerte wird der Solist des Abends, David Guerrier, zum Besten geben, nämlich jene für Trompete von Georg Philipp Telemann, Johann Baptist Neruda und Johann Wilhelm Hertel. Dazu gesellen sich Streichersinfonien von Michel Corette und Franz Xaver Richter sowie der „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Félicien David. Am Dirigierpult steht wie gewohnt der Chefdirigent Paul Meyer des Kurpfälzischen Kammerorchesters, wie dieses mitteilt.

David Guerrier begann mit dem Trompetenstudium im Alter von sieben Jahren und schloss dieses im Juni 2000 mit einem ersten Preis ab. Außerdem studierte er Horn am CNSM in Lyon. Er absolvierte seine musikalische Ausbildung im European Union Youth Orchestra 1999 bei Sir Colin Davis und Bernard Haitink, 2000 bei Vladimir Ashkenazy sowie 1999 an der 20th Century Music Academy bei Pierre Boulez und David Robertson. Seitdem hat er eine Reihe von Erfolgen nachzuweisen, so spielte er beispielsweise bei den Folles Journées de Nantes und beim Orchestre National du Capitole de Toulouse. Außerdem erhielt Guerrier zahlreiche Auszeichnungen: etwa 2003 den „Young Concert Artists Auditions“-Preis in New York.

Info

Karten zu 50 und 35 Euro sind unter Telefon 062114554 sowie per E-Mail an orchester@kko.de erhältlich. Tickets, die bereits für die Konzerte im Dezember erworben wurden, sowie Abonnement-Ausweise, behalten Ihre Gültigkeit.