Zu einem Nachbarschaftsstreit in der Mannheimer Schönau mussten am Mittwochabend Spezialkräfte der Polizei anrücken. Nachdem ein Konflikt eskaliert ist, soll sich ein polizeibekannter 49-Jähriger mit einem Baseballschläger und einem Messer bewaffnet haben. Er bedrohte offenbar eine Nachbarin und schloss sich im Anschluss in seiner eigenen Wohnung ein. Wegen der unklaren Gefährdungssituation wurde das Wohnhaus von der Polizei abgeriegelt. Die Beamten betraten die Wohnung kurz vor Mitternacht und konnten den 49-Jährigen, der keinen Widerstand leistete, festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.