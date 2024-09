Einen Taser (Elektroschockpistole) haben Polizisten am Sonntag gegen 10 Uhr in einem Café in Ludwigshafen gegen einen 20-Jährigen eingesetzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor. Demnach waren die Polizisten alarmiert worden, als der 20-Jährige begann, in dem Café in der Prinzregentenstraße auf einen 31-Jährigen einzuschlagen.

Die Männer konnten voneinander getrennt werden. Der 20-Jährige ließ sich jedoch nicht beruhigen und ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten zu. Erst nachdem die Beamten den Taser einsetzten, konnte der Mann gefesselt werden. In der Polizeidienststelle hatte sich der 20-Jährige dann wieder beruhigt und konnte auf freien Fuß entlassen werden.