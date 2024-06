Am Nachmittag des 3. Juni ist auf der Plattform innn.it/Rouven eine Petition für die Umbenennung des Mannheimer Marktplatzes in „Rouven L.-Marktplatz“ gestartet. Die Todesnachricht des jungen Polizisten Rouven L. (29) habe viele Menschen in Deutschland tief erschüttert. Initiator Tarik Kasim (22) aus Ulm in Baden-Württemberg möchte damit an Rouven L., der am 31. Mai bei einem Einsatz auf dem Marktplatz von einem 25-jährigen Afghanen niedergestochen wurde, erinnern und sicherstellen, dass der junge Polizist und sein mutiger Einsatz nicht vergessen werden. „Diese Petition ist für mich eine Herzenssache,“ sagt Tarik Kasim. „Mit deiner Unterschrift hilfst du, ein Zeichen zu setzen und seinen Namen für immer in Erinnerung zu halten“, schreibt er in seiner Petition. Neben der Ehrung von Rouven L. diene die Petition auch als Ausdruck der Trauer und Anteilnahme der Unterstützer. „In Zeiten von Attacken auf Politikerinnen und Politiker, nur kurz nach dem Angriff auf Matthias Ecke (SPD) in Sachsen und fünf Jahre nach dem Mord an Walter Lübcke, dürfen wir uns an eine solch rohe Gewalt nicht gewöhnen. Deshalb habe ich die Petition gestartet“, so Tarik Kasim.