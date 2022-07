Weil ein 34-Jähriger am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen 26-Jährigen in der Luitpoldstraße (Mitte) angegriffen und ihn gegen dessen Oberkörper geschlagen hat, setzte die alarmierte Polizei einen Taser (Elektroschockpistole) gegen ihn ein. Nur so habe sich der Mann beruhigen lassen. Im Anschluss wurde er gefesselt. Der Täter wurde wegen seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv für sein Verhalten ist unklar.