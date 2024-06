Die Christdemokraten haben die SPD endgültig als stärkste politische Kraft in Ludwigshafen abgelöst. Bei den Ortsvorsteher-Stichwahlen am Sonntag nahm die Union den Genossen zwei Posten ab und hat nach dem Erfolg bei der Stadtratswahl auch in den Bezirken den Spieß umgedreht.

Was sich bei der Stadtratswahl am 9. Juni bereits andeutet, bestätigt sich bei der Ortsvorsteher-Stichwahl zwei Wochen später: Die CDU ist in der einst roten Hochburg Ludwigshafen