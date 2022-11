Der Naturschutzbund (Nabu), Ortsgruppe Ludwigshafen, feiert in diesem Jahr seinen 40-jährigen Geburtstag. Für das passende Geschenk sorgten die Nabu-Mitglieder gleich selbst. Sie spendeten 40 junge Bäume für drei Schulen.

Profitiert davon haben die Anne-Frank-Realschule plus in West, die Schloss-Schule und die Integrierte Gesamtschule, jeweils in Oggersheim. Hier haben am Dienstag Schüler verschiedener Klassenstufen selbst Hand angelegt und das Pflanzen von 20 Jungbäumen besorgt.

„Wir hatten uns für das 40. Jubiläum zuerst eine Feier überlegt. Doch dann haben wir beschlossen, lieber in Bäume zu investieren. Auf den Schulgeländen haben sie den größten Nutzen für alle, die Kinder und die Natur“, erzählt Isolde Frech vom Vorstand des Ludwigshafener Nabu-Vereins, wie es dazu gekommen ist. Mit dieser Idee wurden Schulen in der Stadt angeschrieben und konnten sich um die Bäume bewerben. Besonders erfolgreich schnitt dabei die Integrierte Gesamtschule in Oggersheim mit einer Zahl von 20 Bäumen ab. „Wir haben hier im Freigelände noch Platz für eine Streuobstwiese, das hat gepasst“, freut sich Gesamtschullehrer Matthias Naumer, der neben seinen eigentlichen Fächern auch das Wahlpflichtfach „Natur und Labor“ und die Garten AG betreut.

Stadt liefert Erde, Säcke und Pfähle

Auf der Wiese neben dem Beachvolleyballfeld wurden von einer Gruppe von Schülern gleich mehrere Arten von altem Streuobst wie Apfel, Mirabelle und Zwetschge gepflanzt. Hinzu kommen noch Baumarten wie Linde, Mispel, Kastanie, Felsenbirne oder Wildgehölze, etwa Feldahorn. Werkzeuge wie Schaufeln sind in der Garten AG vorhanden.

Für die Setzlinge wurden Löcher vorbereitet. Foto: Moray

Die Stadt hat die Aktion mit Material – Pfähle, Wassersäcke und Pflanzenerde – unterstützt. Unter der Anleitung der Baumschule „Lebensraum Garten“ aus Mauer im Odenwald, die die Setzlinge angeliefert hat, haben die Schüler runde Löcher für die etwa drei Jahre alten Jungbäume vorbereitet. Bevor diese eingegraben werden, muss noch ein Stützpfahl in den Boden. Um besser zu gedeihen, werden die Jungbäume in den ersten drei Jahren regelmäßig gewässert, kündigt Naumer an. Dazu seien Baumpatenschaften von Schulklassen und Schülern organisiert worden.

Zur Sache: Nabu-Ortsgruppe LU

Die Nabu-Ortsgruppe wurde 1982 als Gruppe des Deutschen Bundes für Vogelschutz (DBV) gegründet. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde aus dem DBV der Naturschutzbund (Nabu). Die LU-Gruppe hat derzeit rund 700 Mitglieder. Inzwischen gehe es nicht nur um Vogelschutz, sondern um den Erhalt der natürlichen Lebensbedingungen, heißt es. Für den Naturschutz führen die Mitglieder diverse Aktionen durch. Etwa das Aufhängen von Nistkästen, zur Landschaftspflege, Themenführungen sowie Info-Veranstaltungen zum Klimaschutz. Mehr im Netz unter nabu-ludwigshafen.jimdo.com.