Auf dem sanierten Streckenabschnitt der A650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf stehen die letzten Arbeiten vor dem Abschluss, so dass der Rückbau der Verkehrssicherung beginnen kann. Laut einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH erfolgt dies in den Nächten vom 15./16. Februar und 16./17. Februar, jeweils von zirka 20 bis 5 Uhr, unter Sperrung beider Richtungsfahrbahnen. Ab Freitagmorgen, 17. Februar, steht die Autobahn demzufolge wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die Umleitungen während der Vollsperrungen erfolgen laut Autobahn GmbH über die U88 (Richtung Bad Dürkheim) sowie die U77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert. Die U88 führe dabei auf der A61 bis zum Kreuz Mutterstadt, dann weiter auf die A65 bis zur Anschlussstelle Deidesheim und von dort über die B271 nach Bad Dürkheim. Die U77 führt in entgegengesetzter Richtung bei Bad Dürkheim auf die B271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim, dort weiter auf die A65 bis zum Kreuz Mutterstadt und schließlich über die A61 bis zum Kreuz Ludwigshafen.