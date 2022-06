Die Damenmannschaft des KV Mutterstadt ist am Sonntag ab 10 Uhr auf den Bahnen de ESV Pirmasens gefordert. Es geht um einen der größten Vereinserfolge.

2015 sah es düster aus beim KVM. Die Frauen-Abteilung hatte sich aufgelöst. Fünf Jahre später kegelt wieder eine Frauen-Mannschaft – und zwar erfolgreich. Stefanie Gebhard, Sandra Matheis, Tanja Röther, Elke Ungermann, Manuela Schwarz, Gabi Beckmann und Bianca Assenmacher haben es im dritten Anlauf geschafft, sich für das Aufstiegsturnier zur Zweiten Bundesliga Mitte des Deutschen Keglerbundes Classic zu qualifizieren. Am Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr, kämpfen beim ESV Pirmasens der Hessenmeister KSC Mörfelden, die Schützengilde Bayreuth, Meister der Bayernliga Nord, und der KV Mutterstadt um die zwei Aufstiegsplätze. Mörfelden und Bayreuth seien starke Gegnerinnen, jedoch werde es sich auf den neutralen Bahnen in Pirmasens zeigen, welche beiden Mannschaften das Glück auf ihrer Seite haben, vermutet Sportwartin Bianca Assenmacher. Favorisiert ist der KSC Mörfelden mit seiner Nationalspielerin Alina Dollheimer, unter anderem 2017 Weltmeisterin mit der Mannschaft. „Wir sind motiviert und werden unser Bestes geben. Wir kennen die Bahnen in Pirmasens, sie sind sehr bissig und nicht ganz so holzträchtig wie unsere Heimbahnen“, sagt Bianca Assenmacher. Aufgeboten sind: Jutta Uhrich, Stefanie Gebhard, Sandra Matheis, Manuela Schwarz, Tanja Röther, Elke Ungermann, Ulrike Hindenburg, Ulrike Stephan und Bianca Assenmacher.