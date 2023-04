Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim ist am Samstag gegen 12 Uhr auf einen Mercedes aufmerksam geworden, der auf der Autobahn 61 in Richtung Süden im Bereich Ludwigshafen auf dem rechten Fahrstreifen starke Schlangenlinien fuhr. Bei näherer Beobachtung fiel den Beamten laut Polizeibericht zudem auf, dass der linke Vorderreifen des Pkw platt war, die Schleifgeräusche konnten sie bis in den Streifenwagen hören. Nachdem die 37-jährige Fahrerin ihre Fahrt unbeirrt fortsetzte, ohne sich um ihre Panne zu kümmern, wurde sie auf dem Rastplatz Dannstadt-West kontrolliert. Die Frau stand unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol. Der Mercedes war nicht haftpflichtversichert, und an Bord befanden sich die zehn- sowie siebzehnjährigen Kinder der Frau. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt. Die 37-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen.