Über eine Spende in Höhe von 10.000 Euro der Firma Iveco Süd-West haben sich schon am Nikolaustag 2021 Kinder und Erwachsene der Mosaikschule gefreut. Mit dem Geld wurde jetzt ein sogenannter Motion-Composer angeschafft, der menschliche Bewegungen in Töne oder Musik umwandelt. Damit können die Kinder mit körperlichen und/oder geistigen Behinderung an der Mosaikschule selbst zu Tänzern und Musikern werden.

Durch die Verwandlung aller Körperbewegungen in Musik und Töne erlaubt der Motion-Composer Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen, sich körperlich und musikalisch