Die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) unterstützt die Deutsche Telekom Ludwigshafen bei der Umsetzung ihres „Green and Sozial Days“. 18 Mitarbeiter des Unternehmens stellen dabei ihre Arbeitskraft für einen guten Zweck im Notwohngebiet Mundenheim-West bereit. Am 28. Juli (10 bis 16 Uhr) werden im Quartier laut ÖFG die Wände des Jugendzentrums gestrichen und die Boulebahn instandgesetzt. Zudem wird Müll eingesammelt, und für das abschließende Grillfest im Haus der Begegnung werden Salate zubereitet. Bei allen Aktionen werden Telekom-Mitarbeiter mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor Ort zusammenarbeiten. Die ÖFG öffnet hierbei Türen und stellt die Kontakte her.

Seit über 50 Jahren Sozialarbeit

Hintergrund der Aktion: Die Deutsche Telekom ermöglicht einmal im Jahr ihren Mitarbeitern sich an einem Tag sozial-gesellschaftlich oder hinsichtlich des Umweltschutzes zu engagieren. Die ÖFG begann 2022 für insgesamt drei Jahre eine umfassende und nachhaltige Quartiersarbeit in Mundenheim-West, die von der Deutschen Fernsehlotterie gefördert wird. Die ÖFG leitet seit über 50 Jahren Sozialarbeit in Notwohngebieten der Stadt. Mehr im Netz unter www.Foerdergemeinschaft.de.