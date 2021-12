In der Debatte um den Standort für eine neue Multihalle in Ludwigshafen bringen die Freien Wähler zwei neue Vorschläge ins Spiel: die nach dem Abriss der Hochstraße Nord entstehende City West sowie ein Areal bei Rheingönheim in der Nähe des Vögele-Werks.

Eine verkehrsgünstige Lage sei für eine neue Halle ein entscheidendes Kriterium. „Es müssen neben den Lkw der Hallenmieter in der Spitze 5000 bis 8000 Menschen an diesen Standort kommen. Es wäre daher wünschenswert, wenn man einen Standort findet, der gut ausgebaute Straßen, öffentliche Haltepunkte des ÖPNV und der S-Bahn bietet“, sagt Fraktionssprecher Rainer Metz.

Als weiteren Vorschlag neben den bereits diskutierten Standorten, etwa die Heinrich-Pesch-Siedlung, bringen die Freien Wähler das Gelände am alten Güterbahnhof ins Spiel, wo aktuell die Wohnbaugesellschaft GAG von der Logistik-Firma Frey ein Grundstück erworben habe. Die Anbindung an den Hauptbahnhof, Parkmöglichkeiten und die neue Helmut-Kohl-Allee seien ein großes Plus. Auch zwischen Hauptbahnhof und Blies befänden sich genügend ungenützte Industriegrundstücke, die ebenfalls Bestandteil der neuen City West werden könnten.

Eine weiterer denkbarer Hallendstandort könnte in der Nähe des Rheingönheimer Kreuzes bei der Firma Vögele sein, meint die FWG. Liefer- und Besucherverkehr zur Halle könnten über die B9 fahren und blieben so dem Stadtgebiet fern. Bahngleise böten die Möglichkeit, einen S-Bahnhaltepunkt wie für die SAP-Arena zu schaffen. Die Verwaltung sollte die Ideen prüfen.