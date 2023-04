Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt dabei: Die Tendenz der Vorwochen setzt sich fort. Die Resonanz bei den sogenannten Montagsspaziergängen verharrt auf niedrigem Niveau oder geht weiter zurück. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Vorder- und Südpfalz) haben am Montagabend 650 Menschen gegen staatliche Corona-Auflagen protestiert und damit viel weniger als in der Hochphase.

40 Demonstranten zählte die Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt (Berliner Platz). Das sind sechs mehr als in der Woche zuvor, aber nur halb so viele wie zu Spitzenzeiten. 95 Menschen waren