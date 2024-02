In einer Penny-Filiale in der Frankenthaler Straße (West) ist es am Freitag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde dabei eine Mitarbeiterin der Filiale leicht verletzt. Diese hatte den unbekannten Täter wegen des Verdachtes eines Diebstahls gegen 9.40 Uhr angesprochen. Der Beschuldigte soll der Mitarbeiterin daraufhin unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und sei dann samt Diebesgut in Richtung Valentin-Bauer-Straße geflüchtet. Er soll 17 bis 19 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke und einen roten Rucksack getragen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.