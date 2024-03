Am frühen Donnerstagmorgen hat die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen mit vier Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Laut Bundespolizei wurde er gegen 4.05 Uhr kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann heraus, dass gegen ihn vier Haftbefehle vorlagen. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe von insgesamt 2378 Euro hätte der 54-Jährige eine Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte er jedoch nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.