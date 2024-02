Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger haben am Dienstagmittag in einem Geschäft am Mannheimer Hauptbahnhof Lebensmittel gestohlen. Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, war einer der beiden mit einer Machete bewaffnet. Eine Streife beobachtete die Diebe mit ihren gefüllten Einkaufstüten beim Verlassen des Lebensmittelgeschäfts. Sie flüchteten zwar in eine am Bahnsteig stehende S-Bahn, konnten aber festgenommen werden. Die gestohlenen Lebensmittel hatten den weiteren Angaben zufolge einen Wert von 212 Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben zudem, dass der 20-Jährige wegen Diebstahls mittels Haftbefehls gesucht wurde. Er wurde in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.