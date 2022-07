Richtig schlecht war die Idee eines 44-Jährigen, der sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr betrunken in ein gestohlenes Auto setzte. In der Krummlachstraße im Stadtteil West kontrollierte ihn die Polizei, die mitteilt, dass ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,65 Promille ergab. Darüber hinaus war der 44-Jährige ohne Führerschein unterwegs und am kontrollierten Peugeot 206 seien nicht die passenden Kennzeichen angebracht gewesen. Das Auto selbst war den Beamten zufolge als gestohlen gemeldet worden. Der 44-Jährige muss sich jetzt wegen Autodiebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.