Zwei Urkundenfälschungen hat die Bundespolizei am Donnerstag am Hauptbahnhof Mannheim aufgedeckt. Außerdem bestanden gegen den Tatverdächtigen zwei Haftbefehle. Die Beamten kontrollierten den 50-jährigen litauischen Staatsbürger, wobei er sich mit einem offensichtlich gefälschten Ausweis auswies, wie die Polizei mitteilt. Außerdem trug der Mann einen gefälschten litauischen Führerschein bei sich. Als die Beamten die Identität des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass er mehrfach polizeilich gesucht wurde. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahls. Außerdem wurde er wegen bereits gegen ihn bestehende Strafverfahren gesucht. Der 50-Jährige kam in ein Gefängnis, wo er nun laut Polizei eine Restfreiheitsstrafe von rund sechs Monaten verbüßt. Außerdem hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Verschaffens falscher amtlicher Dokumente eingeleitet.