Foodtruck, Pizza-Meisterschaft und Vollzeitjob: Lorenzo Parrotta gibt alles für seinen Traum vom eigenen Restaurant. Was ihn antreibt und mit welchem Rezept man Deutscher Hobby-Pizzameister wird.

Neapels Kulinarik trifft die Pfalz: Der 22-jährige Lorenzo Parrotta aus Friesenheim

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

its rde hsricf kg&mtr;eueul Dcesuteh ztoesmiHrbeiPbz-ay 2024. Am 8. niJu termiirhutep re in der oegrtaeKi qdM&aob;udreno lqaulnNde&topoaa.; In seenri iehnismhec Pal;zm&uzcuhkei abeh re wezi erhJa anlg am kereetpfn eztepR me&etltuf,;tglu hrtlal&euz;m er zsl.ot

Dort eeeptr