Eine betrunkene 50-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen im Stadtteil West einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 8.30 Uhr in der Frankenthaler Straße in Richtung Oggersheim unterwegs. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, touchierte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sie fuhr mit ihrem Auto in den Hof eines Anwesens in der Frankenthaler Straße und parkte dort ihren Wagen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und meldete es der Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie bei der 50-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,48 Promille. Die 50-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.