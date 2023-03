Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch zwei Spieltage stehen für die mHSG Friesenheim-Hochdorf in der Dritten Liga an. Im Kampf um den Klassenverbleib helfen dabei nur zwei Siege weiter. Den ersten davon will die Mannschaft von Trainer Gabriel Schmiedt im Heimspiel am Samstag gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen landen.

Die mHSG hat sich selbst unter Druck gesetzt. Schon ein Punktgewinn gegen den TV Gelnhausen hätte vor dem Saisonendspurt reichlich Dampf aus dem Kessel gelassen. Am Ende stand eine 30:31-Heimniederlage,