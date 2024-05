Was passiert mit dem „Wohnwagendorf“ auf dem Messplatz in der Innenstadt im Bereich der Hochstraße Nord (B44)? So lautete eine SPD-Anfrage in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Süd. Der Stadtverwaltung zufolge wird es bis 1. August aufgelöst, um Platz zu schaffen für vorbereitende Arbeiten für die Helmut-Kohl-Allee. Die ebenerdige Stadtstraße soll die marode Nordtrasse bis 2031 komplett ersetzen. Den Dauerparkern auf dem Messplatz sei bereits gekündigt worden, die Schausteller darum gebeten worden, ihre Wohnwagen, Lkw und Container bis dahin zu entfernen, so die Verwaltung.