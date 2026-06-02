Wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Mercedes und hat entsprechende Ermittlungen gegen den Unbekannten eingeleitet. Nach Angaben der Beamten ist der Mann am Montagabend gegen 19.20 Uhr in Friesenheim mit seinem Wagen durch die Sternstraße gerast. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit soll der Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer rücksichtlos überholt haben. An der Kreuzung von Sternstraße und Erzbergerstraße sei der Mann im Mercedes dann nach rechts abgebogen, heißt es im Bericht der Polizei weiter.

Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer gab demnach an, von dem Raser bedroht worden zu sein. Der Fahrer habe ihm gegenüber eine aggressive Geste gezeigt. Der Mercedes sei mit insgesamt vier Personen besetzt gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall in der Sternstraße beobachtet haben, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.