Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Berufsleben von Christine Koch dreht sich alles ums Thema Gesundheit. Sowohl in ihrer eigenen Beratungspraxis in Mutterstadt als auch bei ihrer Arbeit in der herzchirurgischen Intensivpflege im Ludwigshafener Klinikum – und als Fitnesstrainerin. Ihr Lächeln wirkt dabei manchmal fast so gut wie Medizin.

In der Gesundheitspraxis von Christine Koch hängt ein Kalender. Ein Spruch auf einem der Blätter lautet: „Die fünf wertvollsten Geschenke kannst du nicht einpacken: Liebe, Freundschaft,