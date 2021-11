Bei der Deutschen Meisterschaft im Betriebsschach (DBMM) errang die Vierer-Mannschaft des Frankfurter Unternehmens d-fine den Meistertitel. Spitzenspieler war das Mitglied des Schifferstadter Schachclubs, der 35 Jahre alte Internationale Meister Maximilian Meinhardt.

Die 20. Auflage der DBMM wurde mit 13 Mannschaften in Duisburg ausgetragen. Neben d-fine waren Mannschaften wie beispielsweise der Commerzbank, Deutsche Bahn, Telekom oder Deutsche Post am Start. d-fine ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt und dem Schach sehr verbunden. Sie sind Hauptsponsor des Bundesligisten Viernheim. Dort spielt Meinhardt. Mit sechs Siegen aus sechs Begegnungen holte sich das Team die Maximalausbeute und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Meinhardt selbst war der beste Einzelspieler der Meisterschaft. Der derzeit für den Schachclub Viernheim in der Schach-Bundesliga spielende Meinhardt erkämpfte sich am ersten Brett fünf Punkte aus sechs Partien und gab lediglich zwei Remis ab.

Der in Schifferstadt aufgewachsene Maximilian Meinhardt ist einer der besten Schachspieler der Region. Er wurde unter anderem deutscher Jugendmeister in der Altersklasse U18 und spielte bereits mit 17 Jahren in der Oberliga. Seit 2009 ist er außerdem Internationaler Meister – ein Titel, den nur wenige Spieler der Region innehaben. Seit 2012 ist er für den Bundesligisten SC Viernheim aktiv. Dem Schach-Club Schifferstadt ist er jedoch immer noch sehr verbunden, unter anderem, weil sein Vater Roland langjähriger Vorsitzender des Vereins ist.