Christian Jesberger (34) ist in Maxdorf aufgewachsen und spielte bis auf zwei Jahre in Fußgönheim und eine Saison in Seebach ausschließlich für den ASV Maxdorf. Der Stürmer schoss seinen Klub 2016 als Torschützenkönig der Fußball-Bezirksliga erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga. Der Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik wohnt mit seiner Familie in Freinsheim und spielt inzwischen in der Zweiten Mannschaft des ASV.

Herr Jesberger welche Aufgaben haben Sie als spielender Co-Trainer? Sind Sie mehr Spieler oder mehr Trainer?

Meine Hauptaufgabe ist, mich um die jungen Spieler zu kümmern, viel mit ihnen zu reden und meine Erfahrung weiterzugeben. Noch bin ich mehr Spieler, auf dem Platz sowieso, aber ich übernehme das Training, wenn unser Coach Ulli Ehrhard mal nicht da ist. Ich möchte den Trainerschein machen und habe als Jugendcoach schon in diesen Bereich reingeschnuppert. Viele Spieler, die im Sommer zu den Erwachsenen aufrücken, habe ich seit der C-Jugend als Trainer begleitet. Langfristig kann ich mir vorstellen, den ASV II zu übernehmen, wenn Ulli mal aufhören sollte.

Für den ASV Maxdorf II ist es bis zur vorzeitigen Beendigung der Spielzeit prima gelaufen. Wäre der Aufstieg ein realistisches Ziel gewesen?

Wir haben aus fünf Partien 13 von 15 möglichen Punkten geholt und hatten das Spiel gegen Tabellenführer TuS Oggersheim vor der Brust, den wir mit einem Sieg hätten überholen können. Wir haben eine tolle Mannschaft mit einer guten Mischung aus jungen und älteren Akteuren. Es gibt etliche Spieler, die mit hohem Tempo über außen kommen und sich für die erste Garnitur empfehlen wollen, dazu erfahrene Leute wie Tobias Hoffmann, Manuel Gunzelmann oder Sorasak Ngamlert, die entscheidende Dinge machen können. Ganz wichtig ist, dass die ,Zweite’ beim ASV nicht das fünfte Rad am Wagen ist.

Sie haben einen Beruf, bei dem Sie auch körperlich gefordert werden. Dazu zwei kleine Kinder. Wie gut sind aktuell ihre Fitnesswerte?

(lacht herzlich) Ich wusste, dass diese Frage kommt. In meiner gesamten Laufbahn war ich nie der große Läufer, Joggen wird auch mit 34 nicht mehr meine Kernkompetenz. Ich gebe zu, mein Bäuchlein ist etwas größer geworden. Wenn man so will, bin ich der Mölders der B-Klasse (Sascha Mölders, Torjäger von 1860 München, hat auch keine Idealfigur, trifft aber nach Belieben, Anm. der Redaktion). Klar ist, wenn es wieder losgeht, wird die Vorbereitung für alle Spieler hart und lang, weil Kondition und Ballgefühl schrittweise aufgebaut werden müssen.