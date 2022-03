Das Land Baden Württemberg baut die Sitzplatzangebot der S-Bahn Rhein-Neckar am Wochenende deutlich aus. So soll es mehr als 9000 zusätzliche Plätze pro Woche zwischen Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe geben, wie es in einer Mitteilung des Landes und der DB Regio AG als Betreiberin der S-Bahn Rhein-Neckar heißt. Ab Samstag, 5. März, fahren alle S-Bahnen der Linie S3 mit zwei gekuppelten Fahrzeugen statt bisher mit einem Fahrzeug. Das heißt, dass dann 420 Sitzplätze zur Verfügung stehen werden, was einer Verdopplung entspräche. Dies gilt für alle Verbindungen am Wochenende im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr. An Samstagen wird ab 7.30 Uhr mit der doppelten Kapazität gefahren. Grund seien die gestiegenen Fahrgastzahlen. Planmäßig werden die S-Bahnen, die aus Germersheim kommen, am Hauptbahnhof Mannheim verlängert. In der Gegenrichtung wird am Hauptbahnhof Mannheim entsprechend eine Zugeinheit abgehängt. Auf der Linie S4 nach Heidelberg werden im Abendverkehr am Samstag ebenfalls mehr Kapazitäten angeboten. Zusätzlich wird montags bis freitags eine Verdoppelung der Platzkapazität in zwei S3-Zügen im Berufsverkehrs angeboten, so das Verkehrsministerium.