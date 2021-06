In Ludwigshafen können Anträge für das so genannte Maxx-Ticket ab sofort online über die Homepage der Stadt (ludwigshafen.de) gestellt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die für das Schülerticket benötigten Unterlagen wie beispielsweise Einkommensnachweise für die Sekundarstufe II können bei der Antragstellung direkt als Anhang hochgeladen werden. Gleichzeitig entfällt für die Antragsteller das Einholen des Schulstempels sowie einer Schulbescheinigung. Hierdurch soll sich das Antragsverfahren beschleunigen, so die Verwaltung. Der Antrag für das Schülerticket sei für die Dauer des Schulbesuchs in der Regel nur einmal zu stellen. Ausnahmen gebe es nach einem Schulwechsel, Wohnungswechsel und dem Wechsel in die Klassenstufen 11, 12 und 13. Grundsätzlich haben alle Schüler in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf Schülerbeförderung, wenn sie ihren Wohnsitz im Land haben oder dort eine Schule besuchen und der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist.

Noch Fragen?



Sollten Antragsteller Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Online-Antrags haben, so hilft der Bereich Schulen unter der Servicenummer 0621/504-2525 weiter.