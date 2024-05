Der Förderverein Maudacher Jubiläen und Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) laden für Freitag, 17. Mai, 17 bis 20 Uhr, Maudacher Schloss, Von-Sturmfeder-Straße 3, zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei wird sich Augustin-Funck verabschieden. Zugunsten dieses zwanglosen Treffens hatte die 67-Jährige auf einen Neujahrsempfang verzichtet. Um Anmeldung wird bis zum 10. Mai entweder per E-Mail an karin.siegel@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 5042711 gebeten. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt Augustin-Funck nicht mehr an – ebenso wie ihr Friesenheimer Ortsvorsteher-Kollege Günther Henkel (66, SPD). Mehr über beide Kommunalpolitiker erfahren Sie hier.