Neues aus der Musikszene? Das gibt es! Bei ihrer Sonntagsmatinee im Gesellschaftshaus der BASF demonstrierten der Klarinettist David Orlowsky und der Lautenist David Bergmüller, dass es zwischen alter und neuer Musik eigentlich keinen Unterschied gibt.

Das Duo nennt sich Alter Ego (das andere Ich) und spielt erst seit ein paar Jahren zusammen. Da haben sich zwei gefunden und die Geschichte, wie das geschah, hat etwas von einem Märchen, an dem das Internet nicht unbeteiligt war. Also da sitzt David Orlowsky zuhause auf dem Sofa, hat Lust zu nichts und surft ein bisschen herum. Ein junger Lautenist fesselt seine Aufmerksamkeit. Er kontaktiert David Bergmüller und der ist einer der wichtigsten Lautenisten aus der Szene. Die Zufallsbekanntschaft wurde zur Geburtsstunde der musikalischen Seelenverwandtschaft zwischen Orlowsky (Jahrgang 1981) und dem acht Jahre jüngeren Bergmüller.

Nun gehören die zu Zeiten der Barockmusik noch gar nicht erfundene Klarinette und die Laute (als typisches Barockinstrument) als Duo eigentlich nicht zusammen. Was die beiden in ihrem Überschwang gar nicht störte. „Kinder, schafft Neues!“ hat Richard Wagner viel später gesagt. Und dieses Neue hat Alter Ego in einem für das Konzertpublikum spannenden Crossover tatsächlich gefunden. Indem es die Moderne in der Alten Musik entdeckt und sich in eigenen Kompositionen an den Vorbildern orientiert haben die beiden einen ganz eigentümlichen, spannenden Personalstil entwickelt, der Fragen wie „Ja, darf man das?“ ganz gegenstandslos macht.