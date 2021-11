Ein 25-Jähriger hat es der Polizei am Samstag sehr einfach gemacht, ihm den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz nachzuweisen. Ursprünglich hatten die Beamten gegen den Mann in der Frankenthaler Straße (Stadtteil West) eine Anzeige wegen Beziehungsstreitigkeiten aufgenommen und ihm einen Platzverweis erteilt. Als der 25-Jährige daraufhin noch „etwas“ aus dem Keller holen wollte, begleitete ihn die Streife – und nahm relativ schnell einen starken Cannabis-Geruch wahr, der von zwei Wäschekörben ausging, die der Mann unbedingt noch an sich nehmen wollte. Weil die Beamten darin versteckt mehrere Beutel mit insgesamt rund 78 Gramm Marihuana fanden, erwarten den Beschuldigten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Gewaltschutzgesetz.