Eine von zwei Kaufhof-Filialen in Mannheim soll schließen. Betroffen ist der Kaufhof nahe den Kapuzinerplanken in N 7 (Kunststraße). Wie am Freitag bekannt wurde, will die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof 62 von 172 Häusern bundesweit sowie zwei Schnäppchen-Center schließen. Davon betroffen sind neben fünf Filialen in Baden-Württemberg auch Filialen in Rheinland-Pfalz. Für die Häuser bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr, heißt es in einer Stellungnahme des Kaufhof-Bevollmächtigten Arndt Geiwitz.

Gewerkschaft: „Ein schwarzer Tag“

„Für die Betroffenen und ihre Familien ist heute ein ganz schwarzer Tag. Die Corona-Krise ist zwar Anlass für die jetzigen Schließungen, die Leitungen der Unternehmen haben jedoch in den vergangenen Jahren Fehlentscheidungen getroffen, für die nun die Beschäftigten den Kopf hinhalten müssen. Neben der Betroffenheit löst das Wut aus“, sagte Martin Gross, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg.