Auf dem Maimarktgelände in Mannheim findet vom 9. bis 12. Juli die Agility-Weltmeisterschaft für Jugendliche und Senioren statt. Erwartet werden rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 35 Ländern.

Bei der Hundesportart Agility bewältigen die Tiere gemeinsam mit ihren Hundeführern einen Hindernisparcours möglichst schnell und fehlerfrei. Die Wettkämpfe beginnen am 10. Juli, zuvor stehen Anreise, tierärztliche Kontrollen und Trainingseinheiten auf dem Programm.

Auch Starter aus der Region haben sich für die Titelkämpfe qualifiziert, darunter Sarah Tylla aus Otterstadt und Katalin Schaaf aus Ilvesheim.

Neben den Wettbewerben erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm mit Ausstellern und Einkaufsmöglichkeiten.