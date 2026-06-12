Der Tüv-Verband hat die Stadt Mannheim mit dem neuen „New Mobility City“ ausgezeichnet. „Mannheim verbindet Mobilität, Klima und Stadtraum zu einem überzeugenden Zukunftsbild urbanen Lebens“, heißt es in der Begründung der Jury.

Mannheim ist einer Pressemeldung der Stadt zufolge in der Kategorie „Metropolräume“ mit dem Hauptpreis für Regiopole und Großstädte ausgezeichnet worden. Grundlage der Ehrung sei eine wissenschaftliche Auswertung des Tüv-Verbands von Stadtplänen über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg sowie von Mobilitäts- und Unfalldaten. Mehr als 700 Gemeinden und Städte sind laut Mitteilung untersucht worden. Mit dem neuen Preis zeichnet der Tüv-Verband Städte aus, die Mobilität zukunftsfähig gestalten: mit sicheren Verkehrswegen, intelligent vernetzten Angeboten und mehr Lebensqualität für die Menschen. Mannheim versteht es der Jury zufolge besser als alle anderen Städte im Wettbewerb, Mobilität konsequent als Teil einer übergeordneten Stadt- und Entwicklungsstrategie umzusetzen.

Förderung des Umweltverbunds

„Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir in eine moderne, sichere und nachhaltige Mobilität investieren“, sagt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU). „Mannheim ist eine Stadt der Mobilitätsinnovationen – vom Fahrrad bis zum Automobil.“ Dass dieser Erfindergeist auch heute noch lebendig sei, zeige sich etwa bei einer Pilotanlage in der städtischen Kläranlage, wo aus Abwasser und Ökostrom ein klimafreundlicher Treibstoff für die Schifffahrt gewonnen werde, so Specht.

Projekte wie Schulstraßen, die Neuordnung des Parkraums, Entsiegelung und Begrünung des öffentlichen Raums sowie Projekte zur Förderung des Umweltverbunds stünden für die Umsetzung des „Masterplans Mobilität 2035+“ Ergänzt werde der Ansatz durch den Ausbau von Radwegen, Radschnellwegen und Radparkhäusern sowie Projekten zur Verbesserung des Innenstadtklimas wie die Initiative „1000 Bäume für Mannheim“.