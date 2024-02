Weil er hoch aggressiv war, mussten Polizisten am Sonntag gegen einen 31-Jährigen in der Friedrichstraße in Oppau einen Taser einsetzen. Gegen den Mann sollte laut Polizei ein Haftbefehl vollstreckt werden. Im Anschluss erschien ein Bekannter des Mannes, welcher diesen beruhigen konnte und den offenen Haftbefehl bezahlte. Weder der 31-Jährige, noch die Polizisten wurden beim Einsatz verletzt.