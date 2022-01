Das Projekt „Mahlzeit LU“ des Heinrich-Pesch-Hauses startet am Samstag, 8. Januar, ins neue Jahr und bietet ab dann wieder an den Wochenenden warmes Essen für Bedürftige an. Um das Angebot aufrecht zu erhalten, werden Spenden benötigt.

Am 6. April 2020 ging es los: Das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) in der Frankenthaler Straße (West) startete mit „Mahlzeit LU“. 15 Monate lang, bis Juli 2021, bot die katholische Akademie Rhein-Neckar jeden Tag für Bedürftige kostenlos eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen an. Seit Oktober öffnet „Mahlzeit LU“ an jedem Wochenende seine Türen. Rund 100 Menschen nutzen das laut Pesch-Haus jeweils. Bis Ende des vergangenen Jahres hatte das Haus so bereits über 40.000 Mahlzeiten ausgegeben.

Laut Pesch-Haus entstand das Ganze als spontane Idee nach den ersten Wochen des Lockdowns 2020. Schulen und Kitas waren geschlossen, ebenso viele Geschäfte, Beratungsstellen und die Ludwigshafener Tafel. Auch das Pesch-Haus und -Hotel waren betroffen und mussten schließen.

„Als ein Gesicht der Kirche in Ludwigshafen will – nein, muss – das Heinrich-Pesch-Haus Menschen helfen, wenn Not am Mann oder der Frau ist und wir es irgendwie vermögen“, betont Tobias Zimmermann, Direktor des HPH. So rief das Haus zusammen mit der Stadtkirchengemeinde Ludwigshafen die Aktion „Mahlzeit LU“ ins Leben.

Feste Anlaufstelle

Schnell wurde die Essensausgabe zu einer festen Anlaufstelle für viele Menschen – bis heute. „Das zeigt, wie viele Menschen in einer schwierigen Situation sind und wie groß der Bedarf an Hilfsangeboten ist“, sagt Zimmermann. Das Projekt ist auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen – und auf den Einsatz ehrenamtlicher Helfer.

„Wir durften im vergangenen Jahr erleben, dass es ein ganzes Netzwerk von Menschen um uns gibt, die uns helfen zu helfen“, zeigt sich Zimmermann dankbar. Die ehrenamtlichen Helfer zeichnete das HPH Ende November für ihr großes Engagement mit dem „Ad Majorem Dei Gloriam“-Preis aus. Er ehrt Menschen, die sich in besonderer Weise um das Haus verdient gemacht haben.

Nach einer kurzen, vorübergehenden Weihnachtspause findet die erste Essensausgabe im neuen Jahr am Samstag, 8. Januar, von 12 bis 13 Uhr statt. Tobias Zimmermann sagt: „Denn die Nachfrage der bedürftigen Menschen ist ungebrochen und wird es sicherlich angesichts der Corona-Lage auch bleiben.“

Im Netz

Weitere Infos zu „Mahlzeit LU“ und zu Unterstützungsmöglichkeiten, etwa per Geldspende, im Netz unter der Adresse www.heinrich-pesch-haus.de.