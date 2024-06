Anfang 2017 endete in der Brunhildenstraße in West eine gastronomische Ära: „Aus betriebswirtschaftlichen Gründen“ schloss Betreiberin Gaby van Lier damals das Kultlokal „Müller“s Wirtshaus“. Längst ist die Immobilie in Händen des Annur-Kulturvereins. In dem umgebauten Gebäude bietet er Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe und Gebetsräume an. Mehr dazu lesen Sie hier.