Ein Unbekannter hat am Samstag am Haltepunkt Mannheim-Luzenberg eine 43-Jährige sexuell belästigt. Die Frau stand laut Bundespolizei gegen 8 Uhr am Bahnsteig 2, als sich der Unbekannte ein paar Meter entfernt auf eine Bank setzte und sie ansprach. Unmittelbar danach legte der Mann seine Hand in den Schritt und begann sich bei geschlossener Hose selbst zu befriedigen. Die Aufforderung der Frau, dies zu unterlassen, ignorierte der Mann. Die 43-Jährige stieg kurz darauf in den RE 70 in Richtung Mannheim. Der Unbekannte blieb am Bahnsteig zurück. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Zirka 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, südeuropäischer Phänotyp, braune Augen und schwarze, kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke, eine weiße lange Hose und eine Armbanduhr. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen und sucht Zeugen: Telefon 0721 120-160.