Wegen der positiven Resonanz auf die vergangenen Veranstaltungen laden die Marketinggesellschaft Lukom und die BASF-Gastronomie am Donnerstag, 29. August, erneut zum After Work auf den Ludwigsplatz ein. Von 17 bis 22 Uhr bietet die Veranstaltung allen Berufstätigen und Genießern die Möglichkeit, den Arbeitstag entspannt ausklingen zu lassen und die letzten Spätsommerabende in angenehmer Gesellschaft zu genießen, wie es von der Lukom heißt. Das kulinarische Angebot steht diesmal ganz im Zeichen Frankreichs. Neben Quiche Lorraine und Croque Monsieur aus dem Gesellschaftshaus der BASF, werde der Weinkeller französische Weine kredenzen, heißt es. Außerdem gibt es Drinks wie Kir Royal und Pastis. Musikalisch wird der Abend von DJ Malte Wirz, bekannt als DJ Maltöö, begleitet. Der Resident-DJ des Chaplin Clubs in Mannheim und des Toniq-Clubs in Heidelberg legt auf. Das Tulip Inn-Hotel wird das gastronomische Angebot ergänzen und eine Café-Bar sowie hausgemachte süße Leckereien anbieten.