Zurzeit kommt es zu Störungen der Telefonanlagen der Polizei im Stadtgebiet Ludwigshafen, wie das Präsidium Rheinpfalz mitteilt. Nach aktuellem Stand sind die Anschlüsse der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim betroffen. Der Notruf sei weiterhin jederzeit erreichbar – aber bitte nur im Notfall zu verwenden, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: „Wir bitten um Verständnis und möchten uns für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen.“ Ursache für die Probleme sei ein Server-Update, das die Internettelefonie einschränke, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Probleme sollten bald behoben sein.